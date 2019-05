Imprese: Mercatone uno, Pd chiede audizione in Regione Lombardia di sindacati e azienda

- Il Partito Democratico chiede al presidente della commissione Attività produttive del Consiglio regionale di convocare al più presto un’audizione delle rappresentanze sindacali, datoriali e della proprietà della Mercatone Uno, dopo la notizia della chiusura per fallimento di tutti i punti vendita arrivata nei giorni scorsi. La richiesta è stata avanzata dai consiglieri democratici della commissione stessa: Samuele Astuti, Patrizia Baffi, Paola Bocci, Gigi Ponti e Raffaele Straniero. “Siamo fortemente preoccupati per i lavoratori della Mercatone Uno e le famiglie dopo i drammatici sviluppi dei giorni scorsi – dichiarano gli esponenti Pd in una nota -. A fianco al tavolo nazionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, riteniamo si debba aggiungere un’iniziativa regionale, visto il forte impatto sull’occupazione, tenuto conto anche dell’indotto dell’azienda. Occorre conoscere a fondo i contorni della vicenda e verificare le possibilità di intervento della Regione.” (Com)