Israele: Netanyahu diviso tra nuove elezioni e accordo dell'ultima ora

- Le prossime 36 ore riveleranno se in Israele, a meno di due mesi delle elezioni del 9 aprile, si andrà a nuove consultazioni, oppure se il premier incaricato Benjamin Netanyahu riuscirà a trovare un compromesso con l’ex ministro della Difesa, Avidgor Liberman, e formare l’esecutivo. Si tratta di ore cruciali anche perché domani, 29 maggio, scade la proroga concessa dal capo dello Stato, Reuven Rivlin, per formare il governo. Nel caso in cui il termine scadesse senza il varo di un esecutivo, il presidente dovrebbe individuare un nuovo deputato cui affidare l’incarico di mettere insieme una squadra di governo. Quest’ultima circostanza spiega, probabilmente, il motivo per cui proprio il partito di Netanyahu, il Likud, ha presentato il 27 maggio un disegno di legge per sciogliere la Knesset, il parlamento monocamerale, e andare a nuove elezioni. In prima lettura, la mozione è passata. Si attende, quindi, l’esito delle prossime due votazioni per capire se il paese andrà a nuove elezioni. I media israeliani si interrogano sulle potenziali responsabilità dello stallo nella formazione del governo, indicando come principali responsabili della situazione attuale Netanyahu e Liberman. (segue) (Res)