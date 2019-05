Israele: Netanyahu diviso tra nuove elezioni e accordo dell'ultima ora (2)

- Le dichiarazioni dell’ex ministro della Difesa rilasciate il 27 maggio, prima che la Knesset votasse in prima lettura per lo scioglimento del parlamento, spiegano chiaramente lo stato della situazione. Il partito israeliano Yisrael Beitenu non si unirà a un governo guidato da Netanyahu e “non siederà in un esecutivo giudaico”, ha detto Liberman. L’ex ministro della Difesa ha aggiunto: “Abbiamo chiarito che non intendiamo compromettere i nostri valori. Siamo stati molto pratici e chiari, ma il Likud sta cercando di creare una narrazione della vendetta personale, usando la sua macchina della propaganda”. Nel suo intervento Liberman ha criticato anche il Likud per aver elogiato i partiti ultraortodossi per la loro “straordinaria flessibilità” nell’accettare il compromesso. Secondo il più volte ministro non si tratta di flessibilità, ma di “disonestà”. All’origine del prevedibile scontro all’interno della possibile coalizione di destra il progetto di legge presentato proprio da Liberman sul servizio di leva obbligatorio per gli haredi (ovvero gli studenti dell’ebraismo), osteggiata dai partiti ultraortodossi. (segue) (Res)