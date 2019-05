Israele: Netanyahu diviso tra nuove elezioni e accordo dell'ultima ora (3)

- I risultati delle elezioni del 9 aprile davano un lieve margine di vantaggio alla formazione di una maggioranza di destra formata dal Likud, da Yisrael Beitenu e dai partiti ultraortodossi, che insieme hanno ottenuto 65 dei 120 seggi della Knesset. Il partito di Liberman, in particolare, ha raccolto cinque seggi all'interno del nuovo parlamento, diventando così ago della bilancia per gli equilibri di un eventuale maggioranza di governo. Tuttavia, le divergenze tra i potenziali alleati del Likud sul progetto di legge haredi lasciavano presagire delle consultazioni turbolente. Infatti, Rivlin ha deciso di concedere ulteriori due settimane per raggiungere un accordo e formare la squadra di governo proprio per la mancanza di un’intesa. Malgrado il Likud abbia accusato Liberman di aver agito per “disprezzo personale” nei confronti di Netanyahu, l’ex ministro ha ribadito che si oppone semplicemente alla nascita di un esecutivo di stampo religioso. (segue) (Res)