Israele: Netanyahu diviso tra nuove elezioni e accordo dell'ultima ora (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se da un lato Netanyahu è stato in un certo senso costretto ad allearsi con gli ultraortodossi per avere la maggioranza, dall’altra non si possono negare le divergenze tra il premier designato e Liberman sulla gestione delle tensioni con la Striscia di Gaza. Il “falco” Liberman, infatti, lo scorso novembre non condividendo la decisione dell’esecutivo di aver preferito la via diplomatica a quella militare per risolvere una nuova ondata di violenza con il movimento di Hamas, aveva rassegnato le dimissioni. La sua decisione aveva costretto Netanyahu a indire elezioni anticipate, nel pieno della bufera per tre casi di presunta corruzione che vedono coinvolto il premier incaricato. (segue) (Res)