Israele: Netanyahu diviso tra nuove elezioni e accordo dell'ultima ora (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale crisi di governo s'inserisce, inoltre, in un contesto regionale contraddistinto dalla sempre accesa tensione tra Stati Uniti e Iran e dall’imminente annuncio dell’amministrazione di Donald Trump del cosiddetto piano di pace del secolo. Alla fine di giugno, infatti, a Manana si terrà una conferenza in cui verranno illustrati gli aspetti economici del piano per rilanciare l’economia dei paesi dove vivono i palestinesi. Probabilmente lo storico alleato non vede di buon occhio una crisi politica in Israele in vista dell’annuncio dell’atteso piano di pace ed è per questo, secondo quanto rivela il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, che funzionari israeliani avrebbe chiesto a Washington di esercitare pressioni su Liberman per trovare un accordo con Netanyahu. Da parte sua, Trump ha scritto su Twitter: “Spero che tutto vada bene nella formazione della coalizione in Israele e che io e Bibi possiamo continuare a rafforzare l’alleanza. C'è ancora molto da fare”. (segue) (Res)