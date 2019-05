Israele: Netanyahu diviso tra nuove elezioni e accordo dell'ultima ora (6)

- Toni concilianti e appello all’interesse nazionale anche dal premier Netanyahu che ha fatto pubblicamente appello al leader di Yisrael Beytenu perché appoggi il suo governo ed eviti il ritorno alle urne in Israele già questa estate. Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri, 27 maggio, alla Knesset, dopo l’approvazione in prima lettura di un disegno di legge per lo scioglimento del parlamento israeliano, Netanyahu ha assicurato che sta facendo “tutto il possibile per formare un governo di destra ed evitare elezioni inutili che costerebbero miliardi di shekel”. Netanyahu ha inoltre ricordato come la causa dello stallo nei colloqui per la formazione della maggioranza di governo sia rappresentata dal suo ex alleato Liberman. “Non c’è alcuna ragione per comportarsi in questo modo e paralizzare il paese per un altro anno e mezzo. Ci sono eccellenti soluzioni sul tavolo e, se c’è volontà politica, possiamo risolvere tutto in due minuti”, ha detto il primo ministro di Israele. (segue) (Res)