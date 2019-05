Israele: Netanyahu diviso tra nuove elezioni e accordo dell'ultima ora (7)

- Sul fronte opposto, il leader della coalizione Kahol Lavan Benny Gantz ha proposto di nuovo di formare un governo di unità nazionale, non guidato da Netanyahu. Il copresidente di Kahol Lavan, Yair Lapid, ha dichiarato: “Netanyahu è un ostacolo al governo di unità nazionale. Se ci fosse un’altra persona alla guida del Likud potremmo formare un governo di unità nazionale che funziona, senza estremismi e senza milioni in tangenti”. Secondo quanto evidenzia un editoriale del quotidiano “Jerusalem Post”, gli inviti all’unità, sebbene lodevoli, “si fondano su una profonda non comprensione della realtà politica, accanto alla poca attenzione verso gli elettori e il processo democratico”. (Res)