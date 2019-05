Ucraina: ex presidente georgiano Saakashvili, domani tornerò a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mikheil Saakashvili, ex presidente della Georgia ed ex governatore della regione di Odessa, tornerà domani in Ucraina. È stato lo stesso Saakashvili a dichiararlo all’emittente televisiva “Ours Tv”. “Domani tornerò in Ucraina”, ha detto l’ex capo dello Stato, ribadendo di non avere alcuna ambizione politica. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso oggi la cittadinanza ucraina a Saakashvili dopo che l’ex capo dello Stato, Petro Poroshenko, gliel’aveva revocata per varie divergenze. (Res)