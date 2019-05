Cina-Niger: incontro presidenti Xi e Issoufou a Pechino, affermati legami bilaterali di amicizia e partenariato

- La Cina e il Niger sono buoni amici e partner grazie a una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, ha detto il presidente cinese Xi Jinping durante l'incontro avvenuto oggi con il suo omologo del Niger, Mahamadou Issoufou, nella Sala Grande del Popolo a Pechino. Durante l'incontro, Xi ha parlato molto delle relazioni tra Cina e Niger e ha detto che Pechino è disposta a rafforzare la reciproca fiducia politica e il coordinamento strategico con il Niger sulla base dei risultati ottenuti durante il Vertice di Pechino del Forum sulla cooperazione Cina-Africa. Xi ha esortato le due parti a rafforzare gli scambi e la cooperazione in infrastrutture, energia, agricoltura e altri settori, aggiungendo che la Cina è inoltre disposta a fornire assistenza medica al Niger. Il presidente cinese ha inoltre sottolineato che le due parti dovrebbero continuare a sostenersi a vicenda su questioni di interesse comune e rimanere impegnate nella cooperazione Belt and Road (Bri - Nuova via della seta). Xi ha ribadito il sostegno della Cina al Niger nell'antiterrorismo e nel mantenimento della stabilità regionale, aggiungendo che il governo cinese continuerà a fornire sostegno per lo sviluppo della forza congiunta del G5 Sahel attraverso canali bilaterali e multilaterali. Issoufou ha fatto eco alle affermazioni di Xi dichiarando che Niamey attribuisce grande importanza alle relazioni con Pechino e rimane fedele al principio di "una sola Cina". Dopo aver riconosciuto i "grandi contributi" della Cina al "progresso della civiltà umana", Issoufou ha anche osservato che la parte cinese ha raggiunto uno straordinario sviluppo economico e sociale negli ultimi quarant'anni. (segue) (Cip)