Cina-Niger: incontro presidenti Xi e Issoufou a Pechino, affermati legami bilaterali di amicizia e partenariato (2)

- Issoufou ha sottolineato l'importanza della Bri e l'obiettivo di costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. Ha inoltre elogiato l'atteggiamento pragmatico di Pechino nello sviluppo delle relazioni Cina-Africa. Il presidente del Niger ha ringraziato Xi per la sua proposta del "Piano d'azione per la cooperazione della Cina per l'Africa" e ha affermato: "Sulla base di relazioni amichevoli di vecchia data, il Niger è pronto ad ampliare la cooperazione pragmatica con Pechino in materia di sicurezza e modernizzazione, oltre che a migliorare la comunicazione e il coordinamento nei principali affari regionali". Dopo l'incontro, i due leader hanno assistito alla firma di documenti di cooperazione bilaterale. Prima di incontrare Xi, Issoufou ha incontrato anche il premier cinese, Li Keqiang, con il quale hanno discusso molto dello sviluppo dei legami bilaterali. Li ha ribadito l'impegno della Cina per uno sviluppo inclusivo, verde e sostenibile e ha promesso di espandere la cooperazione con il Niger in vari campi. Il presidente del Niger si trova in visita di stato in Cina fino a giovedì 30 maggio, su invito di Xi Jinping. (segue) (Cip)