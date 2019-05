Cina-Niger: incontro presidenti Xi e Issoufou a Pechino, affermati legami bilaterali di amicizia e partenariato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi quattro mesi di quest'anno, il commercio cinese in dollari con il Niger è salito del 41,6 per cento su base annua, con un aumento delle esportazioni del 59,9 per cento su base annua e le importazioni dal Niger in aumento del 34,5 per cento, hanno mostrato dati doganali. "Il commercio tra Niger e Cina sta crescendo; ad esempio, c'è un certo livello di cooperazione economica e di scambi tra con la Mongolia interna Allo stesso tempo, la Cina sta anche creando diverse piattaforme, come il China International Import Expo e il Forum sulla cooperazione Cina-Africa, che facilitano questo tipo di commercio", ha detto He Wenping, ricercatore dell'Istituto di studi dell'Africa occidentale e dell'Asia presso l'Accademia cinese delle scienze sociali. "Molte persone pensano che l'Africa, con la sua industrializzazione che sta appena decollando, dovrebbe avere poco a che fare con l'economia digitale, ma l'economia di Internet in Africa si sta sviluppando a una velocità incredibile. Molti servizi Internet popolari in Cina, come lo shopping online, stanno anch'essi iniziando a diventare attivi in Africa", ha sottolineato He. Issoufou ha anche espresso l'ambizione del paese di "guadagnare dalla nuova ondata di rivoluzioni tecniche nel mondo". Secondo gli esperti, l'Africa offre un grande potenziale di sviluppo ed è un mercato molto importante per la Cina. "Il Niger è ancora allo stadio del decollo economico, ma ciò significa anche che ha un potenziale di sviluppo e opportunità relativamente grandi", ha detto Song. Per la Cina alimentare i mercati dell'Africa, hanno sottolineato gli esperti, è un obiettivo importante in particolare sullo sfondo della disputa commerciale con gli Stati Uniti. (Cip)