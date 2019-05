Consiglio regionale: Violi (M5S Lombardia), taglio vitalizi vittoria dei cittadini

- Approvata all’unanimità oggi dal Consiglio regionale della Lombardia la legge sulla riduzione degli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali secondo il metodo del calcolo contributivo, derivante dall’intesa sancita lo scorso 3 aprile dalla Conferenza Stato Regioni. “Il taglio dei vitalizi è un risultato storico del M5S e una vittoria dei cittadini" afferma Dario Violi, portavoce del M5S Lombardia. "Il provvedimento votato oggi in Lombardia recepisce il grande lavoro del nostro Governo che imposto la riduzione a tutte le regioni. La nostra riforma cancella un privilegio inaccettabile e consentirà di risparmiare 250 milioni di euro all’anno in Lombardia. Li useremo per mettere in campo politiche attive per il lavoro ed in servizi migliori per i cittadini", prosegue Violi affermando di ritenere quello di oggi "un grande traguardo: abbiamo ristabilito il principio che tutti i cittadini sono uguali e gli ex politici riceveranno somme congrue a quanto hanno versato come tutti gli altri. Da qui non si torna indietro, i privilegi dei politici sono indegni di un paese civile”. (Rem)