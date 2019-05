M5s: Paragone, c'è bisogno di discontinuità, ci vuole leadership h24

- Che ci sia bisogno "di discontinuità è fuor di dubbio": lo ha detto, a "ilfattoquotidiano.it", il senatore del Movimento cinque stelle, Gianluigi Paragone, dopo i deludenti risultati delle Europee. La riunione plenaria di domani sera con Luigi Di Maio ed i parlamentari pentastellati "sarà il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme: per me è certo che ci debba essere un cambiamento", ha aggiunto l'esponente del M5s, secondo cui "la generosità di Di Maio di mettere insieme tre-quattro incarichi deve essere rivista. Il Movimento cinque stelle, per ripartire, ha bisogno di una leadership h24, dobbiamo passare dall'io al noi, l'io", ha concluso Paragone, "è stata una fuga in avanti". (Rin)