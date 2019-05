Venezuela:il 6 giugno in Guatemala prossima riunione del Gruppo di Lima

- Si terrà il prossimo 6 giugno in Guatemala il prossimo incontro del gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani interprete di una serrata pressione internazionale per ottenere le dimissioni del presidente venezuelano Nicolas Maduro. L'incontro era stato inizialmente fissato per il 20 maggio, sempre a Città di Guatemala, ma i ministri degli Esteri del gruppo hanno deciso di attendere gli sviluppi di una azione promossa dal Gruppo internazionale di contatto sul Venezuela dell'Unione Europea (Ue). Nella riunione tenuta il 6 e 7 maggio in Costa Rica, il gruppo di Contatto aveva infatti deciso di ampliare il ventaglio degli interlocutori, lanciando un invito anche allo stesso gruppo di Lima. A metà mese il gruppo di Contatto aveva inviato a Caracas una delegazione di "alto livello" per esplorare strade di un possibile negoziato tra le parti. Un incontro che si è chiuso con il riconoscimento delle "buone intenzioni" del gruppo sia da parte del governo sia da parte delle opposizioni che fanno capo al presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò. (segue) (Mec)