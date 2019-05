Grecia: leader Nd Mitsotakis su Europee, nostra vittoria è sconfitta populisti

- La vittoria di Nuova democrazia (Nd) alle elezioni europee in Grecia rappresenta una “sconfitta del populismo”. Lo ha detto il leader di Nd, Kyriakos Mitsotakis, arrivando oggi a Bruxelles alla riunione del Partito popolare europeo (Ppe). "Domenica scorsa la Grecia ha compiuto un primo importante passo verso un grande cambiamento politico, e abbiamo dimostrato che possiamo sconfiggere le forze dell'estremismo, le forze del populismo concentrandoci sulle questioni che i greci si preoccupano di più: come attrarre investimenti, creare nuovi posti di lavoro, ridurre le tasse, far sentire i greci di nuovo al sicuro nel loro quartiere", ha detto Mitsotakis che si è detto sicuro in un futuro di governo che il suo partito riuscirà a creare un ambiente favorevole agli investimenti nel paese. (segue) (Gra)