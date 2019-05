Grecia: leader Nd Mitsotakis su Europee, nostra vittoria è sconfitta populisti (2)

- Sull’annuncio di elezioni anticipate arrivato per bocca del primo ministro Alexis Tsipras dopo il voto delle europee, Mitsotakis ha aggiunto: "Mentre ci avviciniamo alle elezioni nazionali, lavoreremo molto duramente per convincere il popolo greco che meritiamo la loro fiducia. Non c'è alcun motivo per cambiare la nostra strategia dopo quattro anni molto difficili che meritano soluzioni realistiche per migliorare le loro vite e sono certo che noi possiamo fornire". Su possibili rischi dettati dalle elezioni anticipate, che potrebbero tenersi o il 30 giungo o il 6 luglio, per via delle pressioni dei mercati, Mitsotakis ha detto che “i mercati siano assetati di stabilità politica e le persone sia all'interno che all'esterno della Grecia sappiano che la nostra priorità è quella di far crescere l'economia”. (Gra)