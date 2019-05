Speciale infrastrutture: Egitto, azienda britannica vince appalto per monorotaia al Cairo

- L’azienda britannica Bombardier Transportation UK ha annunciato di aver vinto l’appalto per la realizzazione di una nuova monorotaia al Cairo, in Egitto. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ambasciata del Regno Unito al Cairo. Bombardier Transportation si occuperà del proteggo in collaborazione con due aziende egiziane, Orascom Construction e Arab Contractors. Il valore potenziale del contratto è di 3 miliardi di euro. Bombardier Trasnportation si occuperà infatti dei servizi di ingegneria, procurement e costruzione per 1,4 miliardi di euro e delle operazioni di manutenzione per 1,6 miliardi di euro per un periodo di 15+15 anni. La monorotaia si estenderà per 54 chilometri collegando la Nuova città amministrativa con Cairo est e per 42 chilometri connettendo Città 6 ottobre con Giza. (Cae)