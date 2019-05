Libia: Sewehli a vice inviato Onu Williams, “sconfiggeremo gli aggressori a Tripoli”

- Il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli “è impegnato a sconfiggere gli aggressori e distruggere il loro progetto": lo ha dichiarato Abdulrahman Sewehli, ex capo dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, durante un colloquio con la diplomatica statunitense Stephanie Williams, vice rappresentante speciale dell’Onu con delega agli affari politici in Libia. Secondo Sewehli, il successo del processo politico in Libia "su nuove basi" dipende anzitutto dalla fine “dell’attacco a Tripoli" perpetrato dalle “milizie estremiste e dalle strutture religiose di Haftar", in riferimento all'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica accusato di utilizzare combattenti salafiti e di voler imporre questa dottrina dell’Islam nel paese nordafricano. Attraverso un comunicato su Facebook, Sewehli ha ribadito tutto il suo sostegno alle forze della Gna nei combattimenti in corso dal 4 aprile scorso contro l’Lna a sud di Tripoli. Sewehli è originario della città di Misurata, nella Libia occidentale, che è attivamente coinvolta nelle battaglie contro l’Lna, ed è inoltre lo zio del vicepresidente del Consiglio presidenziale della Gna, Ahmed Maiteeq. (Lit)