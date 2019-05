Scala: Pereira, Arabia Saudita importante anche in futuro, difficile trovare soci fondatori in Italia

- Il Soprintendente del teatro alla Scala, Alexander Pereira, intervenendo alla commissione Cultura e Partecipate del Comune di Milano, è tornato a parlare dell'ingresso dei sauditi nel Consiglio di amministrazione della fondazione. Un progetto poi bocciato dal Cda della Scala. "Voglio spiegare com'è nata la discussione: il principe saudita mi ha chiesto come poteva aiutare la Scala e io gli ho detto che un socio fondatore può dare un contributo annuale per cinque anni da 600mila euro, da 1 milione e 200 mila euro o da 3 milioni. Lui ha scelto di dare quello da tre milioni. Uno che dà quella cifra ha diritto di entrare nel Cda", ha detto Pereira. Il Soprintendente ha poi deciso di "parlare apertamente": "Con i progetti che facciamo - ha osservato - l'Arabia Saudita sarà un Paese importante per noi anche in futuro". (segue) (Rem)