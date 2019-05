Scala: Pereira, Arabia Saudita importante anche in futuro, difficile trovare soci fondatori in Italia (2)

- Pereira ha poi spiegato che "il principe saudita voleva entrare nel Cda come persona privata e non come ministero della Cultura" e ha sottolineato la correttezza del sovrano. "Ha dimostrato grandezza nei nostri confronti, perché poteva andarsene, dato che la Francia era pronta alla porta con lo stesso progetto. L'Arabia Saudita si è fatta attaccare pubblicamente e non ha mollato sul progetto. Questo credo che sia un segno positivo anche per il futuro, adesso vediamo come si sviluppano le cose", ha proseguito Pereira, che in commissione ha anche avvertito sui rischi di usare il paese di provenienza come un discrimine per accettare o meno nuovi soci fondatori del teatro. "Io spendo metà del mio tempo a trovare soldi e questo (l'ingresso del principe saudita, ndr), mi sembrava una buona chance. Dire no all'Arabia Saudita significa dire no a un fondatore cinese e forse in futuro a un fondatore russo. Non è facile trovare un fondatore che dia tre milioni di contributo all'anno. E se ci si concentriamo sul cercarli in Italia metto un punto interrogativo, in un momento in cui non aumenta e non aumenterà il Fus (fondo unico spettacolo)", ha osservato il Soprintendente. (Rem)