Maltempo: in Lombardia dalle 20 allarme per passaggio onda piena Fiume Secchia

- La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, a causa del transito di un'onda di piena sul fiume Secchia, in territorio mantovano, ha emesso un avviso di criticità moderata e localizzata (codice arancione) nei Comuni di Moglia, Quistello e San Benedetto Po dalle 20 di oggi e fino a domani, mercoledì 29 maggio. Nel report si invitano i presìdi territoriali della Protezione civile ad attivare azioni di monitoraggio e di contrasto per la salvaguardia della pubblica incolumità e la protezione dai rischi in funzione dell'evoluzione della situazione, che potrebbe eventualmente peggiorare a causa delle precipitazioni previste in serata, le quali potrebbero generare un'ulteriore onda di piena. (segue) (Com)