Editoria: Agi lancia Electio, la nuova piattaforma digitale per gli eventi elettorali (3)

- Electio nasce come piattaforma facilmente applicabile, in futuro, al monitoraggio di qualsiasi altra elezione e non dedicata, esclusivamente, a quelle di domenica scorsa. Le elezioni del 26 maggio, infatti, sono solo il primo esempio di come possa essere utilizzata la piattaforma, da Agi o da altri soggetti terzi che siano interessati ad un format editoriale innovativo, con funzionalità che saranno oggetto di costante evoluzione. La vera e grande ambizione di questo progetto, che unisce la verifica puntuale dei fatti e l'innovazione tecnologica ed editoriale, cardini sui quali Agi ha deciso di puntare per svolgere un ruolo utile nell'ecosistema dell'informazione, è che sia soprattutto uno strumento nelle mani dei cittadini, che hanno così un luogo, lontano dalle polemiche, dagli slogan e dalle chiacchiere, per sapere come stanno davvero le cose. Perché per Agi la verità conta. (Com)