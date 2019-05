Ucraina: inviato Usa Volker, positivamente impressionati da impegno Zelensky su riforme

- Gli Stati Uniti sono positivamente impressionati dall’impegno del presidente ucraino per il percorso di riforme nel paese, in particolare nella lotta alla corruzione. Lo ha dichiarato l’inviato speciale Usa per il conflitto in Ucraina, Kurt Volker, nel corso di un briefing con la stampa. “Zelensky è stato molto chiaro nel corso delle conversazioni avute a Kiev con la delegazione statunitense”, ha spiegato Volker, sottolineando gli impegni presi dal nuovo capo dello Stato ucraino. Al contempo, secondo il diplomatico Usa, Zelensky deve prestare attenzione al mantenere integra la propria credibilità e la capacità di portare avanti le iniziative di riforma, viste le aspettative dei cittadini che l’hanno sostenuto. “Non abbiamo dato indicazioni a Zelensky sui membri della sua amministrazione, perché siamo più interessati ai principi e alle iniziative sulla lotta alla corruzione, alla riforma della giustizia e al rafforzamento dello stato di diritto”, ha aggiunto Volker. (Res)