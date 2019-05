Sblocca cantieri: Salvini, sì a videosorveglianza, altra promessa mantenuta

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla in una nota di "telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta", in merito all'emendamento della Lega approvato oggi al decreto Sblocca cantieri. (Com)