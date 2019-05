Speciale difesa: Taiwan, aeronautica effettua esercitazione di decollo e atterraggio da autostrade

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha annunciato che l’aviazione militare del paese ha effettuato una esercitazione all’impiego emergenziale delle autostrade nazionali come piste di decollo e atterraggio per i velivoli da combattimento. L’esercitazione, inserita nell’annuale manovra “Hangwang 35”, si è svolta nella mattinata di oggi, ed è la prima nel suo genere organizzata dalla Difesa di Taiwan negli ultimi cinque anni, e vi ha personalmente assistito il presidente della Repubblica, Tsai Ing Wen. Il capo dello Stato ha sottolineato la necessità di “mantenere la massima allerta” in risposta alla crescente minaccia militare cinese. La Cina ha schierato 1.500 missili balistici a corto raggio sulla propria sponda dello Stretto di Taiwan: nel caso Pechino decidesse di riannettere l’isola con la forza, le infrastrutture militari fisse di Taiwan sarebbero il primo bersaglio di tale vasto arsenale missilistico. (Res)