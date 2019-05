Speciale difesa: Siria, un missile israeliano colpisce governatorato Quneitra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un missile israeliano è caduto nella serata di ieri, 27 maggio, nel governatorato di Quneitra, in Siria sud-occidentale, uccidendo un militare governativo. Lo ha riferito l'agenzia di stampa siriana “Sana”. "Alle 21:10 (ora locale), il nemico israeliano ha preso di mira una delle nostre posizioni militari a est di Khan Arnaba, alla periferia di Quneitra, uccidendo un soldato e ferendone un altro", riporta “Sana”. In precedenza, la medesima fonte aveva riferito che "un missile israeliano aveva preso di mira la collina di Tell al Shaar a Quneitra" menzionando un "veicolo militare colpito". Il governatorato di Quneitra comprende le alture del Golan siriano, la maggior parte delle quali è controllata da Israele. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver effettuato un'incursione aerea contro un obiettivo in Siria, affermando di aver risposto a un attacco missilistico lanciato da quella regione contro uno dei suoi aerei "nel territorio nel nord" e di aver "attaccato il lanciamissili da cui è stato sparato il colpo". Il missile sparato "è caduto in Siria e la missione del caccia da combattimento israeliano è stata completata", hanno reso noto le Idf. (Res)