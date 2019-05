Speciale difesa: Libia, forze Haftar, giunta dalla Siria a Zawiya brigata Abu Obeida dello Stato islamico

- Il portavoce del 73esimo battaglione di fanteria dell’Esercito nazionale libico (Lna) ha denunciato che “da alcuni giorni la brigata Abu Obeida dello Stato islamico si è spostata dalla Siria verso la Libia ed è arrivata nella città di Zawiya”. La brigata jihadista è guidata da un marocchino, Shaban Hadia, chiamato Abu Obeida, che in passato ha fatto parte anche del Fronte al Nusra. Abu Obeida sarebbe arrivato in Libia tramite la Turchia. Farebbero parte della brigata anche elementi libici che hanno combattuto in Siria. (Res)