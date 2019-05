Speciale difesa: Russia, Rostekh, Usa non potranno acquistare munizioni da Federazione Russa

- Allo stato attuale, gli Stati Uniti non possono acquistare munizioni da aziende della Federazione Russa. Lo ha reso noto la società statale russa perla difesa Rostekh, commentando le informazioni diffuse in precedenza in merito al possibile acquisto da parte del Pentagono di munizioni per armi leggere dalla Federazione Russa. "Le munizioni originali di alta qualità prodotte in Russia possono essere fornite agli Stati Uniti solo in caso vengano eliminate le corrispondenti restrizioni sanzionatorie", ha dichiarato ad "Interfax" un rappresentante di Rostekh. (Res)