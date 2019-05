Roma: Meloni (Fd'I), donna pestata in metro perché leggeva mio libro, non daremo scampo a criminali

- La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un post su Facebook ha denunciato: "Sconcertante! Botte, insulti, minacce: così un nigeriano ha pestato una donna italiana in metropolitana a Roma perché 'colpevole' di leggere 'Mafia Nigeriana', il libro che ho realizzato insieme al prof. Alessandro Meluzzi con la collaborazione di Valentina Mercurio. Assurdo che il delinquente sia stato subito rilasciato - ha raccontato Giorgia Meloni -. Solidarietà e auguri di pronta guarigione alla signora aggredita. Finora la mafia nigeriana ha potuto contare sull'omertà e sul silenzio dei media e della politica ma ora, grazie a Fratelli d'Italia, non è più così. Non daremo scampo a questi criminali e continueremo a batterci in ogni sede per fermare ogni mafia in Italia, compresa quella nigeriana che tanto imbarazza i buonisti", ha concluso la presidente di Fd'I. (Rer)