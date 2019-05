Ucraina: presidente Zelensky nomina ex ministro Finanze Danyliuk segretario Nsdc

- L'ex ministro delle Finanze ucraino Oleksandr Danyliuk è stato nominato segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa (Nsdc). La nomina è avvenuta per iniziativa del presidente Volodymyr Zelensky, come riferisce l'agenzia di stampa "Unian". Il relativo decreto è stato pubblicato sul sito web del capo dello Stato. Danyliuk ha svolto l'incarico di consulente di Zelensky nel corso della campagna elettorale per le presidenziali. (Res)