Kazakhstan-Bielorussia: Nazarbayev incontra presidente Lukashenko, relazioni bilaterali amichevoli

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e il primo presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, hanno confermato la natura amichevole delle relazioni bilaterali. I due si sono incontrati oggi a Nur-Sultan, dove il capo dello Stato bielorusso è giunto per partecipare domani al summit dell’Unione economica eurasiatica (Uee). “Abbiamo forti legami di amicizia. Non importa quanto abbiamo discusso e non importa quanto fosse in gioco, eravamo sempre dalla stessa parte della barricata. Hai sempre difeso i nostri interessi. Il Kazakhstan e la Bielorussia non hanno mai avuto punti di vista contrastanti. Pertanto, la nostra amicizia andrà avanti", ha detto Lukashenko. Durante l'incontro, Nazarbayev ha assegnato a Aleksandr Lukashenko l’onorificenza del primo presidente del Kazakhstan. (Res)