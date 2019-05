Sblocca cantieri: Fontana, telecamere in asili nido e case cura bella notizia, grazie a senatori

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega alla tutela minori, Lorenzo Fontana, commenta in una nota: "L'approvazione bipartisan dell'emendamento a prima firma Lega per le telecamere nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture per anziani e persone con disabilità è una bella notizia. Ritengo che si tratti di una misura utile e importante per la tutela dei minori e delle persone più fragili. Ringrazio i senatori, per la sensibilità e lo spirito costruttivo dimostrati. È un bel segnale che su temi così importanti ci sia trasversalità e convergenza dei partiti dei diversi schieramenti", conclude. (Com)