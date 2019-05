Argentina: congresso partito Radicale, salva la coalizione di governo nonostante critiche a presidente Macri (2)

- Alcuni settori del partito, principalmente quello che fa capo a Ricardo Alfonsin, figlio dell'ex presidente e storico leader del partito, Raul Alfonsin, hanno tuttavia espresso la loro contrarietà rispetto alla decisione approvata a maggioranza, chiedendo un'uscita dalla coalizione di governo. Hanno fatto clamore i pesanti insulti rivolti contro il presidente della Repubblica da alcuni militanti presenti al congresso, così come le accuse di tradimento dei valori storici del partito. E' stato ricordato infatti che Alfonsin padre, deceduto nel 2009, aveva dichiarato che il limite per le alleanze del partito era la destra, ed in particolare Mauricio Macri. (segue) (Abu)