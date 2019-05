Argentina: congresso partito Radicale, salva la coalizione di governo nonostante critiche a presidente Macri (3)

- I negoziati per un allargamento al centro vedono impegnato anche il versante del kirchnerismo, attualmente il principale avversario della coalizione di governo. Due dei principali destinatari dell'appello all'unità del peronismo effettuato da Cristina Kirchner hanno risposto con un provvisorio no all'invito dell'ex presidente a partecipare alle stesse primarie per generare un'unica formula elettorale in vista delle presidenziali di ottobre. Si tratta del governatore della provincia di Cordoba, Juan Schiaretti, fresco di rielezione con il 53 per cento dei voti, e di Sergio Massa, leader del partito "Frente Renovador" (Fr). "Il peronismo federale presenterà una formula propria", ha detto Schiaretti, mentre Massa ha dichiarato di essere "aperto al dialogo" ma "convinto di avere la miglior squadra ed il miglior programma di governo". Entrambi fanno parte della coalizione "Alternativa Federal" (Af) insieme ad altri due esponenti di rilievo dell'area peronista, il governatore di Salta, Juan Manuel Urtubey, ed il senatore Miguel Angel Pichetto e tutti, eccetto Schiaretti, parteciperanno alle stesse primarie di Af come pre candidati alle presidenziali. (segue) (Abu)