Argentina: congresso partito Radicale, salva la coalizione di governo nonostante critiche a presidente Macri (4)

- L'appello dell'ex presidente Kirchner era arrivato insieme alla decisione di rinunciare alla sua stessa candidatura in favore della figura di Alberto Fernandez. Si è trattato di un colpo di scena che ha provocato un cambiamento radicale dello scenario politico in vista delle elezioni. Definito da più parti come un "dirigente capace di dialogare con settori contrapposti al kirchnerismo", Alberto Fernandez potrebbe riuscire nell'obiettivo di far confluire il resto del peronismo nella coalizione kirchnerista (Unidad ciudadana) e neutralizzare in questo modo la strategia di polarizzazione che porta avanti il governo. Nel suo annuncio Kirchner manifestava apertamente la "necessità di costruire una coalizione in grado di vincere", evidentemente cosciente che la sua candidatura possa essere un ostacolo a questo fine. (segue) (Abu)