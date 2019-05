Donbass: inviato Usa Volker, pronti a riprendere contatti con Russia

- Gli Stati Uniti sono interessati a riprendere i contatti con la Russia sulla questione del Donbass. Lo ha affermato l’inviato speciale usa per il conflitto in Ucraina, Kurt Volker, nel corso di un briefing con la stampa. Il diplomatico statunitense ha rilevato come potrebbero esserci opportunità di riaprire i negoziati “a seguito delle elezioni presidenziali o anche dopo le parlamentari”. Volker ha rilevato l’apertura dimostrata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per giungere ad una risoluzione del conflitto nel Donbass, “ma tutto dipende dalla posizione di Mosca”. “Dobbiamo essere sicuri che nella piattaforma di dialogo siano presenti il rispetto degli accordi di Minsk, il cessate il fuoco, il ritiro degli armamenti pesanti nella regione”, ha aggiunto il diplomatico Usa. I due paesi, ha rilevato ancora Volker, hanno delle responsabilità in materia; se da una parte l’Ucraina ha approvato delle normative che facilitano l’attuazione degli accordi di Minsk, “finché la Russia continuerà a occupare i territori del Donbass, non si potranno attuare le disposizioni concordate”. (Res)