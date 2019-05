Lombardia: da Regione 18 mln di euro per formazione tecnica e professionale

- La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, ha approvato una delibera con la quale si stanziano i fondi destinati, per l'anno 2019-20, ai percorsi di Alta Formazione tecnica e professionale, la cosiddetta 'formazione terziaria'. Si tratta di un finanziamento complessivo di 17.880.000 euro, suddivisi in 6.880.000 euro per i nuovi percorsi Ifts e 11 milioni per la realizzazione di percorsi Its. Per quanto riguarda gli Its si tratta dei nuovi corsi biennali (fino 2.000 ore) e triennali (fino a 3.000 ore), per gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o del 4 anno IeFp, e portano a un Diploma statale di Tecnico Superiore. Per quanto riguarda invece l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Iefp), anche questi percorsi sono rivolti ai diplomati di 4° anno IeFp o di scuola secondaria superiore, hanno durata annuale, e portano a un certificazione regionale di specializzazione di tecnico Superiore. (segue) (Com)