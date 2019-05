Lombardia: da Regione 18 mln di euro per formazione tecnica e professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istruzione superiore - ha commentato l'assessore Rizzoli - è un fiore all'occhiello del sistema formativo lombardo, e per i giovani è una valida scelta al pari degli studi universitari tradizionali: soprattutto tenendo conto che gli Its e gli Ifts sono strettamente legati alle realtà produttive del nostro territorio, e che quindi costituiscono una risposta di alto livello al fabbisogno delle imprese e alla disoccupazione, che spesso è anche causata dalla distanza fra i titoli conseguiti dai nostri giovani e i settori di industria e artigianato dove l'offerta di posti di lavoro non manca". "Rispetto allo scorso anno - ha aggiunto l'assessore regionale - abbiamo aumentato i fondi disponibili di circa 300mila euro per gli Its e di un milione di euro per gli Ifts: con questo rafforzamento, vogliamo anche costruire filiere professionali che portino i nostri giovani dell'Istruzione e Formazione Professionali fino ai titoli terziari pari a quelli universitari". (Com)