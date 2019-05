Svezia-Vietnam: incontro tra premier Phuc e Lofven, focus sugli investimenti

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha incontrato ieri in Svezia, a Stoccolma, l’omologo svedese, Stefan Lofven, al quale ha espresso gratitudine per l’assistenza allo sviluppo e ha manifestato la volontà di stringere i legami bilaterali in diverse aree. Il premier svedese, a sua volta, ha sottolineato che il suo governo considera il Vietnam un partner importante nel Sud-est asiatico e ha auspicato una crescita dei rapporti. La visita cade in occasione del 50mo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche, istituite nel 1969 dal presidente vietnamita Ho Chi Minh e dal primo ministro svedese Olof Palme, e a poche settimane da quella ad Hanoi della principessa Vittoria di Svezia, che ha incontrato Phuc; la vicepresidente vietnamita, Dang Thi Ngoc Thinh, e la presidente dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, Nguyen Thị Kim Ngan. (segue) (Fim)