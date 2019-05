Svezia-Vietnam: incontro tra premier Phuc e Lofven, focus sugli investimenti (2)

- Phuc ha osservato che le potenzialità della relazione non sono state ancora raggiunte pienamente e ha sollecitato Stoccolma a incoraggiare le imprese svedesi a investire nell’industria vietnamita, in particolare manifatturiera, chimica, elettronica, farmaceutica e dei componenti per auto, nonché nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nelle piantagioni forestali, nel trattamento dei rifiuti, nello sviluppo urbano e nella sanità. Lofven ha rivelato una lettera di intenti per una serie di investimenti del valore complessivo di due miliardi di dollari. I due interlocutori si sono impegnati a collaborare per arrivare rapidamente alla firma e alla ratifica dell’Accordo di libero scambio tra il Vietnam e l’Unione europea. (segue) (Fim)