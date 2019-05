Svezia-Vietnam: incontro tra premier Phuc e Lofven, focus sugli investimenti (3)

- I due premier hanno poi partecipato a un forum d’impresa bilaterale. Phuc ha illustrato alla platea di imprenditori i progressi economici conseguiti dal suo paese, cresciuto del 7,1 per cento l’anno scorso, con un fatturato commerciale di 500 miliardi di dollari, metà dei quali in esportazioni, e un’inflazione inferiore al quattro per cento. Lofven ha evidenziato le numerose opportunità di cooperazione da sfruttare, citando ad esempio le tecnologie 5G, le soluzioni per il trasporto pubblico, l’energia rinnovabile e la rete elettrica. Nell’occasione sono stati firmati alcuni accordi tra imprese, il più importante dei quali tra la vietnamita NutiFood e la svedese Backahill nel settore lattiero-caseario. (segue) (Fim)