Svezia-Vietnam: incontro tra premier Phuc e Lofven, focus sugli investimenti (4)

- Dal forum d’impresa bilaterale è emerso che gli scambi commerciali tra i due paesi sono in crescita e hanno raggiunto un valore di 1,5 miliardi di dollari l’anno scorso. Per quanto riguarda gli investimenti, la Svezia è al 34mo posto tra i paesi e i territori che investono in Vietnam, dove è presente in 34 progetti per un valore complessivo superiore a 350 milioni di dollari. Tra le multinazionali svedesi che operano nel paese asiatico figurano Abb, Ericsson, Volvo ed Electrolux. Phuc, infine, è stato ricevuto dal re Carlo XVI Gustavo. (Fim)