Speciale difesa: Indonesia, Polizia sventa complotto per uccidere funzionari pubblici

- La Polizia dell’Indonesia ha annunciato questa mattina di aver arrestato sei persone, accusate di aver ordito un complotto per assassinare quattro funzionari di Stato durante le proteste violente che hanno sconvolto la capitale Giacarta la scorsa settimana. Le autorità ritengono che le violenze, durate due giorni e culminate nella morte di otto persone, e il ferimento di oltre 900, siano state organizzate da diversi gruppi radicali, inclusi alcuni vicini allo Stato islamico e uno riconducibile a un ex generale delle forze speciali accusato di aver contrabbandato armi a Giacarta. Quest’ultimo gruppo, in particolare, “voleva prendere la vita di (…) quattro figure nazionali”, ha affermato oggi il portavoce della Polizia nazionale indonesiana, Muhammad Iqbal. I sei sospetti arrestati – cinque uomini e una donna – sono stati incriminati per possesso di armi, un reato che prevede la pena massima dell’ergastolo. (Fim)