Speciale difesa: Siria-Israele, due militari morti in attacco aviazione Gerusalemme su Quneitra

- E' di due militari morti, di cui un ufficiale, il bilancio dell'attacco delle Forze di difesa israeliane avvenuto nella tarda serata di ieri contro la difesa aerea siriana. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani siriano, organizzazione non governativa con sede a Londra. In precedenza, la contraerei siriana aveva colpito un velivolo israeliano durante una missione di routine nel nord dello Stato ebraico. Secondo la Ong, nell'attacco sarebbe stato danneggiato anche un mezzo. (Res)