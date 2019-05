Speciale difesa: dossier S-400, Turchia nega di aver ricevuto ultimatum da Usa

- La Turchia non ha mai ricevuto dagli Stati Uniti un ultimatum per rinunciare all’acquisto del sistema di difesa russo S-400. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, al quotidiano locale “Haberturk”. Il ministro si è anche rifiutato di commentare l’ipotesi che Washington possa annunciare sanzioni nei confronti di Ankara, definita “una supposizione”. Quanto alla possibilità che la Turchia possa essere esclusa dal programma di sviluppo del caccia multiruolo F-35, Akar ha sottolineato come Ankara stia “portando avanti attività che porteranno al completo adempimento delle sue responsabilità”. “È in corso l’addestramento di quattro nostri piloti e centinaia di ufficiali sono stati formati per la manutenzione dei caccia e hanno già fatto ritorno in Turchia”, ha spiegato il ministro della Difesa. Mercoledì 22 maggio l’emittente statunitense “Cnbc” aveva pubblicato una notizia secondo cui Washington avrebbe dato ad Ankara poco più di due settimane di tempo per decidere se preservare l'accordo con gli Stati Uniti sull'acquisto dei cacciabombardieri F-35 o rischiare sanzioni procedendo con l’acquisto del sistema missilistico S-400. “Entro la fine della prima settimana di giugno, la Turchia dovrà annullare l’accordo russo e acquistare il sistema di difesa missilistica Patriot di Raytheon o scatterà la rimozione di Ankara dal programma F-35 di Lockheed Martin, la confisca di 100 jet F-35 promessi, l’imposizione di sanzioni statunitensi e potenziali ripercussioni dalla Nato”, ha fatto sapere l’emittente citando funzionari “informati sul dossier”. Il Pentagono sostiene che la presenza degli S-400 sul suolo turco sia incompatibile con quella di altri sistemi d’arma Nato e che potrebbe essere utilizzata dalla Russia per ottenere informazioni cruciali sulla vulnerabilità degli F-35. (Tua)