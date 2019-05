Speciale difesa: Nicaragua, segretario generale Osa, crisi nel paese tra i temi al centro della prossima assemblea generale

- La crisi in corso in Nicaragua sarà, insieme al Venezuela, uno dei due temi “urgenti” al centro della 49ma assemblea generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa), in programma dal 26 giugno a Medellin, in Colombia. Lo ha detto il segretario generale dell’Osa parlando durante una visita nella città colombiana. Almagro, riferisce il quotidiano “El Nuevo Diario”, ha auspicato che il governo di Managua rispetti gli impegni presi al tavolo dei negoziati con l’opposizione. “Il governo si è assunto la responsabilità di liberare tutti i prigionieri politici entro 90 giorni. Questa promessa deve essere mantenuta prima dell’avvio dell’assemblea”, ha detto Almagro, facendo riferimento all'impegno preso dal governo di Managua a metà marzo. (Mec)