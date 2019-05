Speciale difesa: ministero polacco presenta richiesta a Lockheed Martin per acquisto 32 F-35A

- Il dicastero della Difesa polacco ha inviato una richiesta alla Lockheed Martin per l'acquisto di 32 caccia F-35A. Lo comunica in un tweet il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, che evidenzia la necessità di rimpiazzare i velivoli di epoca sovietica attualmente in uso, in un periodo di crescente assertività da parte della Federazione Russa. La richiesta del ministero polacco include non solo la vendita dei 32 aerei ma anche un pacchetto logistico e formativo. Gli Stati Uniti intendono estendere le loro vendite di questo tipo di caccia a cinque paesi; oltre alla Polonia, ci sono Spagna, Romania, Grecia e Singapore. Nelle scorse settimane il sottosegretario alla Difesa polacco, Wojciech Skurkiewicz, ha affermato che il primo squadrone di caccia F-35 sarà acquistato dalla Polonia entro il 2026. Skurkiewicz ha presentato le informazioni correnti sull'acquisto su richiesta dei deputati del gruppo di Piattaforma civica (Po). Joanna Klukiz-Rostowska ha chiesto quale sia il valore di questa compravendita e ha ricordato i problemi emersi con altri velivoli a disposizione dell'aviazione polacca, dai Mig-29 costretti a terra dopo alcuni incidenti in volo, al fatto che solo il 40 per cento degli F-16 è "pronto all'uso". Skurkiewicz ha ribattuto che la decisione di estendere l'uso dei Mig-29 è stata presa dal precedente governo e che gli F-35 sono "aerei di quinta generazione". "La nostra è una svolta epocale che colloca le forze aeree ad un altro livello," ha detto il sottosegretario. (Vap)