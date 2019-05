Emilia Romagna: chiesto lo stato di mobilitazione per fronteggiare possibili piene (2)

- La Protezione civile ha fatto sapere, inoltre, che al momento la situazione idrometrica dei fiumi Secchia e Panaro vede il superamento della soglia 2 in alcune sezioni, rispettivamente a Ponte Bacchello e nel tratto Bomporto-Camposanto, dove stanno transitando i colmi di piena. Le precipitazioni attese dovrebbero concentrarsi tra le 18 e il primo pomeriggio di domani sull’Emilia centro-occidentale, la Liguria di Levante e l’alta Toscana. Si prevedono piogge moderate, con medie areali tra i 30 e i 60 mm ma la situazione potrebbe complicarsi per temporali localizzati e ancora più intensi. Una serie di eventi che si inserisce in uno scenario reso critico dai colmi di piena già in transito, con livelli d’acqua molto alti. Dalle 20 di ieri sono stati attivati 120 volontari, 30 squadre, per il monitoraggio degli argini del Panaro e soprattutto del Secchia tra il modenese e il reggiano. I coordinamenti interessati sono quelli di Modena e Parma, oltre a Federgev. Già in questa fase, saranno attivate altre 9 squadre di volontari, dai coordinamenti di Ferrara, Ravenna, Rimini, più Federgev, Anc e Cri. (Ren)