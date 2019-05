Puglia: Emiliano, Ryanair e Regione per il turismo. Più voli e meno costi grazie a accordo con Adp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il volo diretto è di fondamentale importanza – ha evidenziato Emiliano -, se si aumentano le tasse municipali si rischia di gravare anche fino al 30 per cento in più di costi per queste compagnie low cost che ovviamente potrebbero essere indotte a smontare i voli regionali e a convergere tutte su Roma. Noi ci opporremo fermamente a questa ipotesi". Emiliano ha poi chiarito la relazione, che ora sarà diretta, tra AdP e Ryanair: "AdP ha fatto un accordo bancario per il quale c'è una disponibilità, come succede per tutti i cittadini e le aziende, fino a 60 milioni di credito. Questo a dimostrazione della solidità finanziaria di Aeroporti di Puglia. Dopodiché c'è un accordo che va finanziato da Aeroporti di Puglia, in misura molto inferiore che in passato perché in passato noi abbiamo speso soldi importantissimi ma insostenibili per le finanze della Regione Puglia. La Regione non spenderà più questi soldi, Aeroporti di Puglia dovrà dare questo incentivo nella misura in cui gli è consentito dagli utili che realizzerà". (segue) (Ren)